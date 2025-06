Roda de capoeira discute o desenvolvimento do corpo feminino em evento integrado

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos participou no último domingo (8) da vivência Mulheres da Capoeira, destinada exclusivamente ao público feminino no complexo esportivo João do Pulo, no Jardim Divinolândia. A atividade teve como foco a importância da mulher na capoeira, inclusive por meio de uma experiência que objetivou fazer um resgate emocional e temporal sobre o surgimento da capoeira durante a escravidão como forma de resistência e autodefesa dos escravizados.

A experiência foi idealizada pela monitora Coral, e por meio dela as mulheres se posicionaram deitadas com a cabeça no ventre uma das outras, como seres geradores, e pela fala foram levadas desde o processo de captura na mãe África até a chegada ao país e ao surgimento da capoeira como forma de luta disfarçada em dança. Cerca de 30 mulheres participaram da iniciativa.

Durante toda a vivência foram realizadas movimentações e feitos esclarecimentos sobre a estabilidade do corpo, levando-se em consideração a musculatura e as articulações. A mesma foi finalizada com uma roda de capoeira e um samba de roda.

“A capoeira muda vidas. Ela está em diversas comunidades para alterar o caminho dos jovens, dando a eles a oportunidade, além de conhecer melhor a cultura negra”, comentou Coral, capoeirista do grupo Quilombolas de Luz Capoeira e cirurgiã-dentista.

A vivência foi ministrada pela graduada Anjinho e pela monitora Coral. Durante o evento foi demonstrado como a capoeira tem se tornado cada vez mais profissional no país, sempre focada na cultura negra e como arte marcial esportiva.

“A vivência foi fundamental para marcar uma aproximação cada vez mais constante da Subsecretaria da Igualdade Racial com associações que representam resistência e fortaleçam a cultura negra na sociedade. Nosso objetivo, enquanto poder público, é atuar de forma cada vez mais constante nessa linha”, afirmou Joildo Souza, diretor de Gestão da pasta, que integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos. O evento foi realizado em parceria com os grupos Tradição Baiana Capoeira, do mestre Zetinho, e Quilombolas de Luz Capoeira, do mestre Paulão, in memoriam, sob o comando do contramestre Je na região Norte, idealizadores do evento.