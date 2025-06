Fundo Social de Guarulhos distribui mais de 3 mil peças no primeiro Varal Solidário

Com a chegada da primeira onda de frio do inverno, o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a Subsecretaria da Mulher, iniciou a entrega das roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2025 na primeira edição do Varal Solidário, realizada nesta quarta-feira (25) na sede do CIC Guarulhos (Estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes.

A ação de estreia distribuiu mais de 3 mil peças recolhidas dos mais de 170 pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho espalhadas pelo município. O Varal Solidário possibilitou que muitas famílias escolhessem as peças de que mais precisavam, promovendo acolhimento e respeito.

“Este primeiro Varal Solidário de Guarulhos representa um marco de solidariedade em nossa cidade. Fiquei muito feliz em fazer parte dessa ação tão especial, algo nunca visto por aqui, que vai além da doação de roupas. É um gesto de cuidado e acolhimento. A Campanha do Agasalho nos lembra que juntos podemos aquecer não só os corpos, mas também os corações. Quem puder, participe e ajude a fazer a diferença”, declarou a primeira-dama Caroline Sanches, presidente do Fundo Social.

A campanha segue ativa. As doações de agasalhos, cobertores e roupas em bom estado podem ser feitas em qualquer um dos pontos de arrecadação. Além do Varal Solidário, outras ações estão programadas para ampliar o alcance da campanha e ajudar ainda mais pessoas.

Se você deseja contribuir, saiba como participar

Doe em um ponto de arrecadação próximo a você. Saiba os locais neste link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho

Transforme seu espaço em um ponto de coleta. Basta entrar em contato com o Fundo Social e receber o suporte necessário para fazer parte dessa grande rede solidária: (11) 2408-3153. Endereço: Rua Manoel Augusto Gomes, 384, Jardim Rosa de França.