GCM recupera motocicleta roubada e abandonada em córrego na Vila Galvão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Inspetoria Ambiental, recuperou na manhã desta quinta-feira (26) uma motocicleta Yamaha MT03 ABS preta, ano 2024, que havia sido roubada momentos antes nas imediações do Shopping Internacional.

A vítima foi abordada por dois criminosos armados em outra motocicleta, que a ameaçaram e subtraíram o veículo, fugindo em alta velocidade. Durante patrulhamento preventivo municipal na avenida Pedro de Souza Lopes, na Vila Galvão, os agentes da GCM Ambiental avistaram dois suspeitos em uma motocicleta, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura.

Na averiguação da área, a equipe localizou a motocicleta escondida entre a vegetação e o córrego, em um ponto de difícil acesso. O veículo, que até aquele momento ainda não constava como produto de roubo nos sistemas de segurança, havia sido deixado no local pelos criminosos, possivelmente para verificarem se possuía rastreador. Com a chegada da GCM, a conclusão do crime foi frustrada.

A motocicleta foi encaminhada ao 2º Distrito Policial (Rua Mena, 329 – Jardim Santa Mena), junto com a vítima, onde foi registrado o boletim de ocorrência por roubo e realizada a devolução do bem ao legítimo proprietário.