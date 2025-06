Alunos de teatro homenageiam o cinema brasileiro em apresentação especial

Alunos, amigos e familiares prestigiaram a apresentação da turma do curso livre de teatro do CEU Parque São Miguel, nesta quinta-feira (26). O espetáculo foi uma homenagem ao cinema brasileiro, com interpretações e dublagens de cenas marcantes de filmes nacionais realizados pelos próprios alunos.

Clássicos como O Auto da Compadecida, Minha Mãe é uma Peça, Ainda Estou Aqui, filmes de Mazzaropi, entre outros, ganharam nova vida no palco, interpretados pela turma de teatro de jovens e adultos. “Os alunos encerram o semestre com uma peça de cordel e, neste ano, escolheram homenagear o cinema nacional, dublando e encenando filmes que marcaram a história do Brasil, especialmente em um ano tão importante, no qual a atriz Fernanda Torres foi consagrada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz, e o filme ‘Ainda Estou Aqui’ que ganhou o Oscar”, explicou Thaiz Sant’Ana, professora de teatro.

A abertura do evento contou com a participação do aluno Bryan Kelvin, integrante das turmas de teatro e balé do CEU, com uma homenagem ao cantor Ney Matogrosso, celebrando a estreia recente de seu filme nos cinemas.

O curso livre de teatro tem como objetivo desenvolver a expressão dramática, corporal e vocal por meio de atividades práticas, jogos teatrais e vivências cênicas, proporcionando aos alunos uma imersão no universo teatral. Desde 2019, a professora e atriz Thaiz Sant’Ana coordena projetos e montagens teatrais no CEU Parque São Miguel, acompanhando de perto o crescimento artístico dos alunos.

Inscrições abertas

Ainda há vagas abertas para diferentes faixas etárias no curso de teatro no CEU Parque São Miguel. As turmas incluem Infantil (7 a 9 anos), Infantojuvenil (10 a 13 anos) e Jovens e adultos (a partir de 14 anos). As aulas acontecem no período da tarde, às segundas, quartas e sextas-feiras.