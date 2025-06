Gestantes recebem mantas para bebês em ação solidária do grupo Parque das Artes

Na quinta-feira (26), o Grupo Parque das Artes realizou uma ação especial na UBS Marcos Freire com a entrega de 27 mantas, confeccionadas com fios doados, para gestantes acompanhadas pela unidade. A iniciativa, marcada por emoção e solidariedade, reforça o compromisso do grupo com o bem-estar materno-infantil.

As mantas foram produzidas por integrantes do Parque das Artes a partir de uma oficina ministrada pela professora aposentada Jussara Arjol Gonçalves, que também faz parte do grupo.

O grupo atua no Cempics, localizado no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, onde realiza oficinas de expressão artística na tenda branca. As atividades são abertas ao público e acontecem todas as terças-feiras, às 9h. As oficinas incluem intervenções artísticas no parque, em sintonia com o tema do mês proposto pelo programa Movimenta Saúde da Prefeitura de Guarulhos

A entrega das mantas foi acompanhada por relatos emocionados, como da integrante Del Carmen, que destacou o impacto transformador das atividades em sua vida. “Nossos trabalhos abriram caminhos infinitos. Eu, com 77?anos, ainda aprendendo o que eu achei que sabia. Nunca me senti tão realizada como ontem”, falou emocionada.

Ela também agradeceu a Denise Antunes, gerente do Cempics, e a Miruna Melo, coordenadora da Rede Alyne de Assistência Materno Infantil de Guarulhos, pelos ensinamentos sobre aleitamento materno e ressaltou a importância da doação: “Devemos fazer mais doações a essas futuras mães, quantas dúvidas em seus corações”.

Camila Ramos Evangelista, uma das mães que recebeu a manta, disse que amou. “É muito linda. É bom a gente vir participar do grupo de gestantes porque aqui tem outras mães que podem estar com as mesmas dúvidas, tem as profissionais da área que estão aqui para nos explicar. Acho muito interessante estar por dentro e tirarmos todas as nossas dúvidas. Eu gostei muito de participar hoje”.

Com essa entrega, o grupo soma iniciativas que promovem saúde e solidariedade, evidenciando a importância da arte e do cuidado coletivo como ferramentas de transformação social em Guarulhos.

Interessados em participar das atividades não precisam se inscrever previamente, basta comparecer às terças-feiras, às 9h, na tenda branca do Cempics. Em julho, o grupo fará uma pausa nas atividades nos dias 15 e 22, a pedido das integrantes.

Quem quiser colaborar com a produção das mantas pode doar novelos de lã, entregando-os no próprio Cempics, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone para contato é (11) 2408-1366 (WhatsApp).

Expressão, cuidado e pertencimento

Criado em setembro de 2023 pelo Cempics no Parque Fracalanza, o Grupo Parque das Artes surgiu com o objetivo de reunir saberes da comunidade por meio de atividades manuais, promovendo reflexões sobre temas de saúde e bem-estar ligados ao programa Movimenta Saúde.

Desde então, o grupo tem desenvolvido rodas de conversa seguidas de práticas artesanais, como macramê, bordado, fuxico, mosaico e reaproveitamento de materiais, que estimulam o autocuidado, a solidariedade e a valorização pessoal. Além das ações educativas, também realiza doações, como as peças enviadas para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e mantas entregues a gestantes acompanhadas pela rede municipal.

Serviço

O Cempics está localizado no Parque Júlio Fracalanza, que fica na rua Joaquim Miranda, 471, na Vila Augusta.