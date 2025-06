GCM promove atividades interativas com estudantes de escolas da cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou nesta sexta-feira (27) duas atividades interativas com estudantes de escolas da cidade, reforçando seu compromisso com a aproximação da comunidade escolar e a promoção da cultura de paz.

A primeira ação aconteceu na quadra de esportes da Inspetoria Leste, no Jardim Cumbica, a convite da direção do Colégio Centro Educacional 2000. Os alunos participaram de um torneio interclasses de futebol de salão e voleibol, além de atividades recreativas como dança e partidas de pingue-pongue em área coberta da unidade.

Já a segunda atividade foi promovida pelo Canil da GCM no Colégio Âncora, localizado na Vila Maria Tereza. Os estudantes acompanharam uma apresentação especial dos cães policiais, que demonstraram suas habilidades em ações de busca de entorpecentes, salvamento, obediência e agilidade.

As ações fazem parte da estratégia da GCM de fortalecer a relação de confiança com a população por meio do policiamento preventivo e de iniciativas educativas e interativas. O objetivo é contribuir para um ambiente mais seguro, acolhedor e consciente para todos.