Conferência de Políticas para as Mulheres mobiliza plateia feminina com mais de 150 pessoas

Nesta sexta-feira (27) a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para todas” reuniu uma plateia de mais de 150 mulheres no auditório da Universidade São Judas Tadeu, na Vila Camargos. A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, participou da abertura juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, a presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM), Simone Lima, representantes do Legislativo Municipal, entre outras autoridades.

“A conferência hoje tem uma relevância muito grande para nós. Construir políticas públicas para as mulheres ainda tem muita resistência no geral, mas temos um trabalho muito profícuo na cidade, a qual tem respondido muito bem. Há dez anos não tínhamos a conferência e hoje temos a oportunidade de pautar itens de extrema importância que estão em torno da mulher como saúde, habitação, educação, oportunidade de emprego, questões étnicas-raciais, entre outros. Eles são tão preponderantes e muitas vezes são deixados de lado. Este evento é um momento de escuta, de discussão dessas pautas que serão levadas ao governo estadual e depois ao federal para a implementação de políticas públicas, ultrapassando as fronteiras do município”, destacou Vanessa.

Já a primeira-dama colocou o Fundo Social de Solidariedade (FSS) à disposição das mulheres, o qual irá atuar para estimular o empreendedorismo feminino como forma de geração de renda familiar. “Fui órfã de pai a partir dos 12 anos e minha mãe teve que aprender a se virar. Sei da força das mulheres porque a acompanhei de perto. Estou aqui hoje para lutar por mulheres como ela. É importante que a mulher saiba empreender e muitas vezes com o mínimo. O FSS está de portas abertas e em parceria com o grupo das Maras, da ONG Gerando Falcões, vamos atuar em toda Guarulhos para que as mulheres que não sabem como começar consigam ter suas próprias rendas”, disse Caroline.

O direito de ser mulher foi o tema abordado em palestra pela presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Guarulhos, Fernanda Baptista Tolmajian. “As mulheres têm muitas vezes opiniões sobre o que é ser mulher e extraem suas próprias vivências a partir daquilo que comparam entre outras pessoas, se esquecendo de considerar outras realizadas. O papel da conferência é contrastar a sua realidade com outras realidades vividas. Vamos suspender o julgamento que todos nós temos quando falamos da voz da mulher. Quem fala, quer ser ouvido. Precisamos ter escuta ativa, contínua e a sensibilidade. Se não nos colocarmos no lugar da outra, não avançamos e nem saímos do lugar”, afirmou a advogada.

Coordenado pela subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e com o apoio do CMPM, o evento discutiu e elaborou propostas que serão encaminhadas à etapa estadual da conferência, bem como elegeu as mulheres que representarão o município (delegadas) na conferência paulista, prevista para o segundo semestre.