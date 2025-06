GCM de Guarulhos participa de Fórum Regional de Mulheres promovido pelo Condemat

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos participou na última quinta-feira (26) do Fórum Regional de Mulheres realizado em Suzano pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). Representando o município, agentes da Patrulha Maria da Penha estiveram presentes ao lado da inspetora Darcy Maria Feitosa, comandante da patrulha e representante da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública e do Comando-Geral da GCM.

Com o tema “Vozes que Transformam”, o evento abriu espaço para depoimentos e debates sobre a atuação profissional e política das mulheres, segurança pública e o enfrentamento à violência doméstica. A programação contou ainda com a palestra “Elas fazem acontecer: a ousadia, o talento e a força da mulher”, ministrada pela conferencista Leila Navarro.

O fórum reuniu diversas autoridades civis e militares da região, entre elas a coronel da Polícia Militar Beatriz Morassi e a delegada Margarete Barreto, titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Segundo os organizadores, a proposta é realizar de duas a três edições do fórum por ano, em diferentes municípios, para ampliar o alcance das discussões e fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres, como empreendedorismo, saúde e combate à violência.

A inspetora Darcy elogiou a iniciativa. “Muito importante esse encontro. Foi um momento de escuta, de inspiração e fortalecimento para todas as mulheres presentes”, afirmou.