GCM prende traficante com mais de 500 porções de drogas no Parque São Miguel

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na tarde desta quinta-feira (26) um homem por tráfico de entorpecentes no Parque São Miguel. A ação foi realizada por agentes da Inspetoria Leste durante patrulhamento preventivo municipal na viela da Torre, quando o suspeito foi avistado com uma sacola nas mãos.

Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir, abandonando o material que carregava. Os guardas conseguiram detê-lo poucos metros à frente. Dentro da sacola foram encontradas 504 porções de drogas, sendo 404 de cocaína e 100 de maconha, todas já embaladas para a comercialização.

O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), onde o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A atuação rápida e eficaz da GCM reforça o compromisso da corporação com a segurança da população e o combate à criminalidade no município.