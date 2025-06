CCR RioSP realiza lançamento de vigas na Dutra sobre a Helio Smidt nesta madrugada

Nessa sexta-feira, com previsão de início a partir das 23h e de término às 05h do sábado (28), a CCR RioSP realizará intervenções no viaduto do km 218 da Via Dutra, que está sobre a rodovia Hélio Smidt (SP-019), para lançamento de vigas que possibilitarão o alargamento da pista expressa sentido norte (Rio de Janeiro).

Para iniciar os serviços, será necessário interditar a faixa 3 (da direita) e de aceleração da rodovia Hélio Smidt no sentido Aeroporto de Guarulhos, no km 02, entre às 23h e 03h. As faixas 1 (esquerda) e 2 (central) estarão liberadas para o tráfego de veículos. Durante a atividade, a concessionária realizará duas interrupções momentâneas no fluxo de veículos da rodovia Hélio Smidt. A primeira acontecerá na madrugada de sábado (28), entre 1h e 1h20, sentido Aeroporto de Guarulhos, no km 02. A segunda interrupção será no sentido Ayrton Senna, entre 3h e 3h20, no km 02.

A partir das 5h do sábado as faixas estarão totalmente liberadas para o tráfego. A atividade poderá se replicar de sábado para o domingo (29) seguindo a mesma programação. Em caso de chuva as atividades poderão ser suspensas ou canceladas.

Alternativas durante as interrupções

Para o motorista que estiver seguindo sentido Aeroporto de Guarulhos no momento da interdição momentânea da rodovia Hélio Smidt, poderá utilizar a Via Dutra como alternativa de acesso aos terminais. O motorista poderá utilizar o acesso da Dutra e seguir até o Km 216,600, realizar o retorno sentido São Paulo e acessar a rodovia Hélio Smidt no km 218.

Já o motorista que necessita seguir sentido Ayrton Senna, deverá acessar a rodovia Via Dutra e utilizar a saída 222, acessar a cidade de Guarulhos, realizar o retorno para a Dutra sentido Rio de Janeiro, e utilizar o acesso do km 219 para entrar na rodovia Hélio Smidt.