Adamastor oferece mostra de teatro com recorte de trabalhos de crianças, jovens e adultos

Nos dias 30 de junho e 7 de julho, o Centro Municipal de Educação Adamastor apresenta Mostra de Teatro, uma iniciativa da Secretaria de Educação com um recorte de trabalhos realizados no espaço, no contexto das atividades oferecidas a crianças, jovens e adultos. A programação é gratuita e livre para toda a família.

Na próxima segunda-feira (30), das 14h às 14h30, acontece a contação de histórias de contos da Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar e O Barba Azul. Das 15h às 16h, tem teatro infantil com jogos e brincadeiras tradicionais, resultado dos processos artísticos criados pelos alunos, e teatro jovem das 18h às 19h, com a peça O Menino da Bolha.

No dia 7 de julho (segunda-feira), das 14h às 15h, tem apresentação da peça Pílula Falante, com adaptação feita pela profª. Lindy Barbosa, e teatro jovem e adulto, das 15h às 18h30, com cenas da peça My Face e versões contemporâneas criadas pelos alunos das peças Branca de Neve, Enterro do Cachorro (Auto da Compadecida) e Eles não usam Black Tie.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo.