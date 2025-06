Respeito à diversidade é tema de evento com as famílias dos alunos da EPG João Balbino

Painéis com fotos de crianças e seus familiares marcaram o acolhimento dos pais e responsáveis pelos educandos da Educação Infantil da EPG João Balbino Filho, na Ponte Grande, nesta sexta-feira (27), durante o evento Celebrando a Diversidade, ação que integra o projeto anual Tudo bem ser diferente.

Além de promover a compreensão e o respeito pelos diferentes modos de vida, pela diversidade cultural, artística, étnica e de habilidades entre as crianças do Berçário, Maternal e Estágio 1, o evento contou com atividades lúdicas e brincadeiras educativas, que estimulam a empatia e a inclusão, sem preconceito de qualquer natureza.

“Conforme pesquisa, as famílias de nossos educandos são provenientes das regiões Nordeste (45%), Sudeste (44%), Norte (1%) e de países como Bolívia e Venezuela (10%). Esses números reforçam nosso compromisso com o combate ao preconceito, respeito e com a construção de uma educação mais justa e inclusiva”, explicou a coordenadora pedagógica Paula Geraldelli.

Nas salas de aula, os professores organizaram brincadeiras de diversas regiões e os familiares circularam pelos espaços onde puderam brincar com seus filhos e desfrutar de momentos ímpares.

Amarelinha africana, que estimula o respeito e a diversidade cultural, Terra e Mar, jogo moçambicano orientado por uma música, e Consegue pegar o cone?, brincadeira com comando de voz que aposta na coletividade e na cooperação entre pais e filhos, foram algumas das brincadeiras oferecidas às famílias.

“Trabalhar a diversidade com a comunidade e fazê-los se sentir pertencentes ao ambiente trouxe muitas aprendizagens e desenvolvimento para as crianças, principalmente ao se reconhecerem nas cores dos lápis, que elas ainda não conheciam, pois sempre usavam os mesmos. Foi muito bom”, disse a professora Ângela Duarte Preto.

Ao final de cada atividade, os pais eram convidados a participar de outras brincadeiras nas demais salas. O boliviano João Carlos Villca, de 26 anos, pai da aluna Emily, 3, ficou surpreso com a iniciativa de abordar a perspectiva multicultural existente na escola. “Estou muito feliz. O projeto é importante para as crianças e os pais conhecerem mais sobre culturas diferentes”, disse.

O evento contou ainda com apresentação da estagiária de enfermagem, Mayara Stephany de Barros, que tocou a música Normal é Ser Diferente, de Jair Oliveira, e vivência do professor do curso de capoeira dos CEUs Jardim Cumbica e Paraíso-Alvorada, Aurélio Ferreira, com as famílias e as crianças.