Prefeitura entrega nesta terça ingressos de crianças PCD para passeio gratuito ao Parque da Mônica

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão alterou para terça-feira (1º), às 18h30, a data de entrega de ingressos gratuitos para as crianças com deficiência e seus responsáveis inscritos para o passeio ao Parque da Mônica, em São Paulo. Os ingressos serão entregues no auditório térreo da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo). Mais informações podem ser obtidas pelo Fale pelo WhatsApp da subsecretaria: (11) 2414-3685.

Na oportunidade, os participantes assistirão à palestra “Entre o sentir e o aprender: identificação precoce e os desafios na vida escolar”, ministrada pela neuropsicóloga Ana Paula Oliveira.