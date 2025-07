Arraiá dos CEUs recebe mais de 45 mil pessoas durante as festividades juninas

A temperatura agradável e os dias sem vestígios de chuva durante todo o fim de semana fizeram do encerramento da temporada junina do Arraiá dos CEUs nesse sábado e domingo, dias 28 e 29, um evento memorável para cerca de 15 mil pessoas que circularam pelo parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. O evento, promovido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, alcançou a marca recorde de mais de 45 mil pessoas atendidas desde que o evento começou no início de junho, quando passou também pelos CEUs Bonsucesso, Paraíso-Alvorada e pelo Cemear, no Macedo.

O sucesso foi grande em razão da organização e participação das pessoas. Entre os motivos, em festa boa não pode faltar gastronomia especializada, com doces e opções saborosas disponíveis em diversas barracas de comidas típicas distribuídas pelo local. Além de variada culinária junina, a animada programação musical do Arraiá dos CEUs contou com shows do Trio Nortista, dos grupos Forró de Interior e Forró Saruê, shows dos cantores Evelin Cambuy, Thiago Lima e Comitiva Turma do Country. Com muito brilho, a Quadrilha Junina Asa Branca apresentou espetáculos performáticos com colorido especial e convidou todo mundo para entrar na roda.

Fábia Costa, diretora do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais da Secretaria de Educação, comemorou a ocupação dos espaços com respeito, alegria e responsabilidade ao destacar a iniciativa do prefeito Lucas Sanches com a descentralização dos eventos, o que ampliou a garantia de momentos de lazer, aprendizado e memórias afetivas para as famílias.

“Estamos muito felizes por reforçar a cultura popular brasileira, sobretudo a cultura nordestina, através da educação na sua essência, raiz e diversidade, proporcionando momentos de lazer sempre com aprendizado e muita cultura”, disse a gestora, enfatizando a dedicação dos profissionais da educação como diferencial do Arraiá dos CEUs.

Para garantir todo esse sucesso do arraial e o amplo respeito aos guarulhenses, os demais espaços educacionais da cidade ficaram responsáveis por compartilhar com o público atividades desenvolvidas com a comunidade, com apresentações de quadrilhas formadas por alunos dos cursos de ritmos, dança circular, ballet, música, entre outras atrações.