Prefeitura dá início à segunda fase das obras de contenção em rua no Jardim Mediterrâneo

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta segunda-feira (30) a segunda fase das obras de contenção na rua Avelino Alves, no Jardim Mediterrâneo. O local passou por intervenção emergencial após trechos da via apresentarem desmoronamento. Os trabalhos são coordenados pela regional Pimentas da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), com apoio técnico da Secretaria de Obras.

Nesta etapa estão sendo executadas a continuidade da construção do muro de arrimo, a implantação de um sistema de drenagem para o escoamento correto das águas pluviais, a construção de passeio e a reconstrução do trecho danificado da via. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até dez dias.

A primeira fase contemplou a execução inicial do muro de arrimo em um dos pontos mais comprometidos da rua.

Paralelamente, a SAR mantém mutirões semanais de zeladoria em diversas regiões da cidade, com apoio de equipes terceirizadas e servidores das oito regionais. Entre os serviços realizados estão roçagem, capina, varrição, remoção de materiais inservíveis, desassoreamento de córregos e desobstrução de bocas de lobo.