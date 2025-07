Zoológico promove atividades para a criançada durante as férias de julho

Durante as férias de julho o Zoológico de Guarulhos vai promover diversas atividades divertidas, com muito aprendizado e participação totalmente livre e gratuita para a criançada sair de casa e deixar as telas de lado. A primeira delas é a oficina Paleontólogo por um dia, que acontecerá nos próximos dias 8, 10 e 11, entre 10h e 16h, com ponto de encontro no Museu de Ciências Naturais do parque.

Além de descobrir do que trata a paleontologia, as crianças terão que escavar na areia para encontrar peças que formam animais pré-históricos e montá-los como se fossem quebra-cabeças para então, com ajuda dos monitores, descobrir à qual animal pertence o material “fossilizado”.

Já nos dias 22, 24 e 25, também entre 10h e 16h, um animal que que faz parte do grupo de parentes vivos mais próximos dos dinossauros, com exceção das aves, o jacaré-do-papo-amarelo, réptil crocodiliano (Caiman latirostris) será a atração da oficina Jacaré de boa na lagoa. A atividade que vai desvendar os mistérios sobre este poderoso animal será realizada em frente ao lago onde mora o Jacoa, um grande jacaré que é o morador mais antigo do Zoológico de Guarulhos.

Outra atividade especial para o mês é a comemoração dos quatro anos de união, bodas de frutas e flores, do casal de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), tipo de sagui natural da Amazônia brasileira, que acontece no dia 28, com explicação sobre a espécie entre 10h e 16h e enriquecimento ambiental do recinto às 14h.

Também durante todo o mês de julho, o Zoológico realizará doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como jabuticaba, pitanga, manacá-da-serra e ipês branco, amarelo e roxo. A entrega é feira ao lado do Museu de Ciências Naturais.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada até às 16h30. O parque conta com estacionamento gratuito, lanchonete, área para piquenique e parque infantil. Entrada gratuita.