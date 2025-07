Atletismo e na ginástica rítmica de Guarulhos conquistam medalhas no fim de semana

O fim de semana foi repleto de conquistas para o esporte guarulhense em várias modalidades, com direito a uma final do futebol feminino. O atletismo representado por duas equipes – Asufam e Luasa, ambas na 1º Divisão – também ganhou destaque no Campeonato Estadual Adulto, em São Bernardo do Campo, com muitas medalhas.

No salto com vara, Lucas Carneiro (Asufam) garantiu ouro. No salto em altura, Emanuel Venâncio (Asufam) foi prata. No lançamento do martelo, Eduardo Kenzo (Asufam) ficou com a prata. No lançamento do disco, Maycom Lourenço (Asufam) foi bronze. No salto triplo Ketlen Gonçalves (Luasa) garantiu o ouro. No salto em altura, Leticia Cristina Rodrigues (Asufam) foi vice-campeã. Com os resultados, a equipe Asufam terminou a competição em 6º lugar e a Luasa em 17º no geral.

Ainda no fim de semana, a equipe guarulhense de ginástica rítmica participou da Copa São Paulo de Ginástica Rítmica Nível 3 e 4 e garantiu 5 medalhas: Laís Camilly foi campeã no individual geral; Eloá Reis ficou em 2° lugar no individual geral; Maria Lara Brito garantiu o 2° lugar no individual geral; Ana Júlia Freitas também ficou com o vice no individual geral; e Maiumy Andrades garantiu o bronze nas maças.

No domingo (29), o Estádio Oswaldo de Carlos recebeu as finais da A Grande Liga de futebol feminino. O grande campeão foi o Vila Galvão, que fez 1 a 0 contra o Cardoso City. Já o R100 venceu o 100 Limite/Ileais por 2 a 0 e ficou em terceiro lugar na competição.

Ainda no domingo (29), os atletas do karatê participaram do II Torneio Paulista O.S.O – Kids e Juniores, no Ginásio de Esportes Central, em Jandira. O evento reuniu cerca de 250 atletas representando 17 associações. Ângela Merelly (15–17 anos) foi campeã no Kata e Kumite. Já Ludmylla Queiroz (11–12 anos) garantiu o ouro no Kata, assim como Vitória Guerra (13–14 anos) também foi campeã no Kata e Kumite.

Quanto ao masculino, Carlos Enrique (15–17 anos) foi ouro no Kata e bronze no Kumite. Chrystyan Lima (11–12 anos) garantiu o ouro no Kata. Gabriel Viana (15–17 anos) foi vice-campeão no Kata e Kumite. Pablo Oliveira (15–17 anos) foi bronze no Kata e Pedro Henrique Araújo (15–17 anos) ficou em terceiro no Kata. Vinícius Gomes (13–14 anos) foi campeão no Kata e Kumite. Com os resultados, Guarulhos/IEG conquistou o 2º lugar na classificação geral por pontos.

Outros resultados

No sábado (28), jogando em Mogi das Cruzes pelo Paulista Base – Série A2, a base da Wimpro enfrentou a equipe local. O sub-14 ficou no empate em 1×1. Já o sub-12 venceu por 3 a 0. O sub-18 fechou a rodada com vitória por 3 a 0.

Pelo Campeonato Paulista de Handebol Adulto no domingo, a equipe Aciseg/Guarulhos venceu São Carlos por 40 a 18, em disputa realizada no Ginásio Fioravante Iervolino.

No Campeonato Paulista de Futsal Masculino Iniciação, o sub-7 Wimpro/Guarulhos venceu o River do Belém por 4 a 0, em disputa realizada em Itaquera.

O domingo ainda contou com três jogos realizados em Hortolândia, pela Liga Paulistana de Handebol. Pelo mirim feminino, Guarulhos venceu Diadema por 27 a 10. No mirim feminino Guarulhos garantiu 27 a 13 contra os donos da casa. Já pelo cadete feminino Hortolândia e Guarulhos ficaram no empate por 17 gols.

Finalizando a participação, pela Liga Paulistana de Handebol, em jogo realizado no Ginásio Fioravante Iervolino, o cadete masculino Aciseg/Guarulhos fez 27 a 21 contra o Colégio Integração.