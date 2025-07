Agenda do Meio Ambiente nas férias de julho inclui trilhas e cultivo de orquídeas

Está em casa em julho e quer fazer coisas diferentes sem gastar dinheiro? Pois então confira a agenda de férias que a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente preparou para este mês. Tem atividade para quem gosta de orquídeas, de abelhas, de aprender sobre sustentabilidade no dia a dia e até para os mais aventureiros que queiram fazer trilha no maior parque urbano da cidade no período noturno.

A participação nas atividades é gratuita, no entanto é necessário realizar inscrição antecipadamente por e-mail [email protected] ou telefone (11) 2475-9858 / 2475-9877

Agenda

SOS Orquídeas

Dias 2 – quarta-feira e 15 – terça-feira– 9h

Orquidário Municipal

Aprender como cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, o local apropriado, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies.

Trilha noturna

Dia 04 – sexta-feira – 19h

CEA Virgínia Ranali

Conheça o Bosque Maia de uma maneira diferente com possibilidade de avistar a fauna com hábitos noturnos que o local abriga, como corujas, morcegos frugíveros e saruês.

Trilha das abelhas

Dia 08 – terça-feira – 9h

CEA Virgínia Ranali

Descubra as espécies de abelhas sem ferrão que o Bosque Maia abriga, percorrendo locais onde estão as colmeias e aprenda a importância delas para a reprodução das plantas e a manutenção da biodiversidade.

Encontro dos conservadores de abelhas nativas de Guarulhos

Dia 12 – sábado- 9h

CEA Virgínia Ranali

Em uma reunião informal, você vai aprender a importância da preservação das abelhas nativas sem ferrão, conhecer a meliponicultura e colaborar com pesquisadores na conservação do meio ambiente, através da observação dessas espécies.

Trilha das práticas sustentáveis

Dia 24 – quinta-feira – 9h

CEA Virgínia Ranali

Descubra como pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia podem contribuir para a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das ações humanas que causam alterações na biodiversidade, caminhando pelas trilhas do Bosque Maia.

Serviço

Orquidário Municipal

Av. Papa João XXIII, s/nº – Pq. Renato Maia

CEA Virgínia Ranali

Av. Papa João XXIII, 219 – Pq. Renato Maia (ant. Cetesb)

Bosque Maia

Av. Paulo Faccini, s/ nº