Ações de saúde somam mais de 6,7 mil atendimentos no fim de semana

A Prefeitura de Guarulhos registrou 6.713 atendimentos de saúde no último fim de semana (28 e 29), dos quais 6.386 foram realizados por meio do programa Saúde Toda Hora, que promoveu vacinação em quatro supermercados distribuídos pelas quatro regiões de saúde do município e garantiu o funcionamento de três Unidades Básicas de Saúde (UBS) no sábado. Outros 327 atendimentos ocorreram por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

Nas UBS Cavadas, Jovaia e Jurema, que estiveram em funcionamento das 8h às 16h no sábado (28), foram ofertados serviços essenciais como 115 consultas médicas (sendo 45 pediátricas), 162 atendimentos de enfermagem. Também foram realizadas 135 coletas de exame Papanicolau e aplicadas vacinas de rotina (145), contra a gripe (204), covid-19 (15) e dengue (6). As equipes ainda realizaram 78 testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, avaliaram 304 carteirinhas de vacinação e imunizaram 146 crianças.

A busca ativa de faltosos, importante estratégia para garantir a cobertura vacinal, resultou na abordagem de 21 pessoas com vacinas de rotina em atraso e 34 com pendências da vacina contra a covid-19. As equipes também atuaram na busca ativa de 28 casos de sintomáticos respiratórios e prestaram 399 atendimentos voltados ao programa Bolsa Família e 126 nas farmácias. Já a campanha Junho Marrom, voltada à conscientização ambiental e ao combate à obesidade infantil, contou com três atividades que reuniram 51 participantes. Ao todo, as UBS realizaram 1.972 atendimentos.

A vacinação nos supermercados ocorreu no sábado e no domingo (29), das 9h às 15h, em quatro pontos estratégicos da cidade: duas unidades do Assaí Atacadista (Centro e Taboão), o Comercial Esperança (Jardim São João) e o Supermercados Nagumo (Parque Jurema). A ação extramuros resultou na avaliação de 1.809 carteirinhas de vacinação, 1.605 doses aplicadas contra a gripe e 503 contra a febre amarela, totalizando 3.917 atendimentos.

Outro destaque foi a ação realizada pelo time da UBS Morros, no Rossi Supermercados da região, que avaliou 255 cadernetas de vacinação e aplicou 242 doses contra a gripe, somando 497 atendimentos.

Fechando o balanço do fim de semana, o Programa Saúde na Escola realizou vacinação no Colégio Integrado Guarulhos no sábado (28), com 167 carteirinhas verificadas e 160 estudantes vacinados, reforçando o compromisso da Prefeitura com a prevenção de doenças e a ampliação da cobertura vacinal no ambiente escolar.