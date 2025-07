Ex-prefeito de Guarulhos, Guti está na mira da Justiça. O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) está analisando o documento que responsabiliza o chefe do Executivo entre 2017 e 2024 pela paralisação de uma obra milionária de combate a enchentes no Baquirivu, prejudicando mais de 1.800 famílias que vivem nas margens do rio.

O relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), enviado ao MP pela Câmara Municipal de Guarulhos, conclui a investigação do atraso nas obras do programa Viva Baquirivu e aponta graves falhas administrativas durante a gestão de Guti à frente da Prefeitura.

Entre as principais suspeitas, está a falta de dotação orçamentária para a construção de moradias e a contratação de cerca de R$ 600 milhões em empréstimos sem a execução de etapas essenciais, como os reservatórios (piscinões).

A comissão ainda destacou a ausência de Guti quando foi convocado, por duas vezes, a prestar esclarecimentos na Câmara Municipal. Se o MP acolher a denúncia e encaminhá-la à Justiça, o ex-prefeito poderá não ter como fugir dos tribunais e precisará explicar sua responsabilidade na paralisação das obras no Rio Baquirivu.

O MP, de posse do relatório final da CEI, poderá avaliar a quantidade de provas para investigar Guti por improbidade administrativa. Em caso de condenação, o ex-prefeito de Guarulhos pode ser condenado a perder os direitos políticos e tornar-se inelegível.Escândalo do Baquirivu pode deixar Guti inelegível!

MP recebe relatório que pode tornar Guti inelegível por paralisação de obra milionária em Guarulhos

Ex-prefeito de Guarulhos, Guti está na mira da Justiça. O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) está analisando o documento que responsabiliza o chefe do Executivo entre 2017 e 2024 pela paralisação de uma obra milionária de combate a enchentes no Baquirivu, prejudicando mais de 1.800 famílias que vivem nas margens do rio.

O relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), enviado ao MP pela Câmara Municipal de Guarulhos, conclui a investigação do atraso nas obras do programa Viva Baquirivu e aponta graves falhas administrativas durante a gestão de Guti à frente da Prefeitura.

Entre as principais suspeitas, está a falta de dotação orçamentária para a construção de moradias e a contratação de cerca de R$ 600 milhões em empréstimos sem a execução de etapas essenciais, como os reservatórios (piscinões).

A comissão ainda destacou a ausência de Guti quando foi convocado, por duas vezes, a prestar esclarecimentos na Câmara Municipal. Se o MP acolher a denúncia e encaminhá-la à Justiça, o ex-prefeito poderá não ter como fugir dos tribunais e precisará explicar sua responsabilidade na paralisação das obras no Rio Baquirivu.

O MP, de posse do relatório final da CEI, poderá avaliar a quantidade de provas para investigar Guti por improbidade administrativa. Em caso de condenação, o ex-prefeito de Guarulhos pode ser condenado a perder os direitos políticos e tornar-se inelegível.