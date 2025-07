Alunos apresentam mostra de dança no Teatro Adamastor 

Na próxima terça-feira (8), das 15h às 17h, o Teatro Adamastor recebe a Mostra de Ballet Clássico e Jazz Dance, com apresentações dos alunos do projeto EducaDança. Gratuito e aberto ao público, o evento reúne alunos de diversas faixas etárias mostrando toda a sua técnica, dedicação e expressão artística.

Com remontagem e adaptação da professora Flávia Medeiros, o público poderá assistir as coreografias do espetáculo O Mundo dos Musicais, com trilhas conhecidas, como “Smile” de Charlie Chaplin e Philippe Quint, “You can stop the beat” do musical Hairspray, “The Phantom of the Opera” (O Fantasma da Ópera), além do repertório de “A Bela Adormecida”, entre outros.

As apresentações envolvem diversas turmas do projeto, incluindo ballet clássico avançado, jazz intermediário, ballet preparatório e ballet intermediário.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, o EducaDança oferece gratuitamente aulas de ballet clássico e jazz dance para crianças, adolescentes e jovens da cidade. Os cursos ampliam o acesso à arte e contribuem para o aprendizado e desenvolvimento integral dos alunos.

Serviço

O Teatro Adamastor está localizado na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.