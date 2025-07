GCM prende traficante e apreende 379 porções de drogas em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu 379 porções de entorpecentes e prendeu um traficante durante duas ações distintas realizadas na noite de segunda-feira (30).

Na primeira ocorrência, agentes da Inspetoria Oeste flagraram um homem com uma pochete contendo 38 porções de cocaína, 12 de maconha e R$ 403 em dinheiro na rua José Carrenho, no Jardim Gracinda. O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244, – Centro), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Já na segunda ação, equipes do Canil realizavam patrulhamento preventivo na avenida Marginal, no Jardim Santa Emília, quando um suspeito fugiu ao avistar a viatura, embrenhando-se em uma área de mata. Com o apoio do cão policial Haytiman, os agentes fizeram uma varredura no local e encontraram uma mochila contendo 212 porções de cocaína, 102 de maconha e R$ 52 em dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado ao 7º Distrito Policial (Estrada Nazaré-Guarulhos, 2,447 – Jardim São João).

As ações integram o trabalho contínuo da GCM de Guarulhos no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nos bairros da cidade.