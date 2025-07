GCM recupera caminhão roubado com carga de medicamentos no Jardim São Geraldo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na tarde de terça-feira (1º) um caminhão Ford Cargo branco, roubado com carga de medicamentos, durante patrulhamento no Parque Industrial do Jardim São Geraldo. A ação foi conduzida por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que atuavam em policiamento preventivo na região.

A equipe foi acionada pelo gerente operacional da empresa Voetur Cargas, que relatou a perda de contato com o motorista e o desvio repentino da rota do veículo. Com base nas informações do GPS, que apontava a localização do caminhão na rua Teodoro Goldschmidt, os guardas se dirigiram ao endereço e localizaram o veículo, já sem o condutor e sem a carga.

O local foi preservado para a realização de perícia e a ocorrência foi registrada por roubo no 9º Distrito Policial (Estrada Elenco, 731, Jardim Paraíso). O veículo foi posteriormente liberado ao responsável da transportadora.

O motorista, que havia sido feito refém, foi liberado pelos criminosos nas proximidades do Trevo de Bonsucesso e compareceu à delegacia, onde prestou depoimento para colaborar com as investigações.

A GCM reforça seu compromisso com a segurança da população e o apoio às forças policiais no combate à criminalidade em Guarulhos.