Prefeitura intensifica ações para o desenvolvimento do processo de alfabetização

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), criou o Programa Aprender Juntos, Aprender Sempre, programa com foco nos educandos dos 2º e 5º anos que objetiva intensificar o desenvolvimento do processo de alfabetização, bem como a recomposição de aprendizagens de educandos do 5º ano.

O documento foi elaborado com base na Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários – QSN (Guarulhos, 2019), para o ensino fundamental, assim como em diversos materiais da rede, tais como Coleção Saberes na Rede, Direito de Aprender, Roteiros de Aprendizagem, Programa Saberes em Casa, entre outros.

As propostas apresentadas nos materiais têm o objetivo de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos educandos de 2º e 5º anos, enfatizando saberes que precisam ser consolidados. “O diferencial desta proposta está na reorganização das turmas, em um projeto apoiado por materiais impressos, que buscam garantir aprendizagens para os educandos por meio de atividades integradas e lúdicas. Esses materiais foram elaborados pela equipe do DOEP, pautados nas principais defasagens indicadas nos dados das avaliações da Rede. A ação reforça o engajamento da Rede Municipal com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, bem como com o Programa Alfabetiza Juntos, do governo Estadual”, enfatizou Daniela Hikawa, diretora do DOEP.

Para um aproveitamento mais amplo e integral, a Secretaria de Educação propôs a organização dos educandos de 2º e 5º anos em agrupamentos produtivos, para os quais foram elaborados cadernos com propostas de atividades aos educandos, além de materiais com orientações para os educadores.

De acordo com Simoni Franca dos Santos, diretora da EPG Dr. Vicente Ferreira Silveira, no Jardim Nova Cidade, essa abordagem facilitará a organização escolar e terá um impacto positivo no aprendizado das crianças. “A diversificação de atividades é muito importante. Se a criança ainda não atingiu o nível alfabético, ela precisa voltar do início. Já aquela que está alfabética não tem porquê voltar ao início; ela precisa avançar. Então, esses agrupamentos dão possibilidade para o professor fazer exatamente o que a criança necessita”, destacou.

Para este início do programa, as atividades devem ser aplicadas até o dia 4 de julho, em um período de pelo menos 3 horas, sendo que o dia para a realização das propostas deve ser definido pela equipe escolar, conforme a organização dos tempos e espaços na unidade, sempre garantindo a participação dos educandos nas aulas das áreas específicas, bem como, a colaboração entre as equipes e o apoio da gestão escolar.