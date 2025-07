Prefeitura leva 70 pessoas com deficiência e acompanhantes ao CineSesc em São Paulo

Uma turma de 70 pessoas com deficiência e seus acompanhantes, participou na última sexta-feira (18), de uma sessão de cinema gratuita que exibiu a animação indicada ao Oscar, “Memórias de um caracol”, do diretor Adam Elliot, no CineSesc, em São Paulo. A ação da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com o Sesc Augusta, garantiu o transporte de ida e volta ao local.

A atividade, que faz parte da programação de férias desenvolvida pela subsecretaria, contou com vários recursos de acessibilidade como audiodescrição nas caixas de som para as pessoas com deficiência visual e legendas descritivas na tela e tradução em Libras para surdos.

“Mais do que assistir a um filme, hoje vivemos a experiência de pertencer. A cultura também é um direito das pessoas com deficiência”, disse a subsecretária Mayara Maia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.