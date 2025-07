Programa Saúde Toda Hora soma quase mil atendimentos no último sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Ricardo, Taboão e Nova Cidade, que funcionaram excepcionalmente no último sábado (19) por meio do programa Saúde Toda Hora, proporcionaram 997 atendimentos à população. A iniciativa teve como foco principal a intensificação da vacinação e da testagem rápida para hepatites B e C, em apoio à campanha Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e combate às hepatites virais.

Durante a mobilização, foram realizados 227 testes rápidos para diagnóstico de HIV (65), sífilis (67), hepatite B (55) e hepatite C (40). Também foram aplicadas 132 vacinas.

Na área assistencial, foram registradas 118 consultas médicas e 146 atendimentos de enfermagem. Além disso, 106 exames de Papanicolau foram coletados e 39 buscas ativas de sintomáticos respiratórios realizadas, contribuindo para o monitoramento e prevenção de doenças transmissíveis.

Além disso, 85 atendimentos foram realizados nas farmácias das unidades e outros 44 relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família. Já as atividades coletivas de educação em saúde, alinhadas ao Julho Amarelo, contaram com a participação de 100 pessoas.

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O programa Saúde Toda Hora tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde nos finais de semana, beneficiando especialmente quem tem dificuldade para comparecer às UBS durante a semana.