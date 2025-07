Prefeitura inaugura Casarão histórico no centro de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugura nesta terça-feira (22), às 14h, o Casarão da Nossa História, importante patrimônio histórico, localizado na esquina das ruas Felício Marcondes e Sete de Setembro, bem no coração da cidade. Após o evento de inauguração, o Casarão ficará disponível à visitação de segunda a sexta das 9h às 20h, e aos sábados das 9h às 16h, com entrada gratuita.

O Casarão da Nossa História oferecerá aos visitantes diferentes perspectivas históricas apresentadas de modo didático e amplo, valorizando os aspectos naturais, geográficos, sociais, históricos, culturais, econômicos e afetivos que se relacionam com a essência, a permanência e a existência desse imóvel em harmonia com a cidade. Por meio do acervo disponível, o espaço evidencia ainda parte da trajetória do município e o projeto de restauro.

Dentre as áreas, merece destaque o porão onde foi possível resgatar aspectos da construção, do processo de restauro, de memórias e momentos afetivos, além da trajetória do imóvel, que no passado serviu como morada da família do ex-prefeito José Maurício de Oliveira Sobrinho.

Informações sobre agendamentos de grupos ou escolas podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected].