Formação sobre alimentação escolar abrange cerca de 900 cozinheiros da Prefeitura

Até a próxima quarta-feira (23), cerca de 900 profissionais que atuam nas escolas da rede municipal participam da formação técnica anual para os cozinheiros da alimentação escolar. O encontro formativo, que começou nesta segunda (21), é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que por meio da Secretaria de Educação, objetiva a promover o aperfeiçoamento teórico e prático dos profissionais.

A abertura oficial da formação contou com a participação do secretário de Educação, Silvio Rodrigues, que ouviu as demandas dos profissionais. “Este momento é muito importante para que possamos estreitar nosso diálogo de forma assertiva, assim como nas visitas às escolas que estamos realizando desde o início da gestão do prefeito Lucas Sanches, visando a valorização dos cozinheiros e a oferta de infraestrutura adequada para as cozinhas”, destacou o secretário, ao enfatizar a importância de compreender e buscar soluções com base na legislação vigente.

Para Gisela Mayumi Kodama, diretora do Departamento de Alimentação Escolar, a formação reforça o compromisso do município com a valorização e o desenvolvimento profissional dos servidores, algo fundamental para o bem-estar e o aprendizado dos estudantes.

“Agradecemos a dedicação de cada cozinheiro que está na linha de frente, porque é com vocês que aquilo que planejamos para a escola dá certo, oferecendo o melhor para as nossas crianças. Esta formação é mais uma oportunidade de construirmos juntos um caminho positivo para todos, juntamente com nossa equipe e nutricionistas”, afirmou Gisela.

A programação do encontro abordou temas essenciais para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, o correto manuseio dos gêneros alimentícios destinados aos alunos, o atendimento às Necessidades Alimentares Especiais (NAE), além da leitura e aplicação de fichas técnicas, rotulagem de alimentos e palestras com especialistas.

Até quarta-feira (23) as formações acontecem em grupos divididos entre o auditório da Secretaria de Educação e o auditório do Cemear. Ao longo do dia, os participantes receberam café da manhã, almoço e café da tarde, garantindo conforto e acolhimento, além de um kit personalizado do evento.

O evento também contou com as presenças da subsecretária de Educação, Minéa Paschoaleto Fratelli, do diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Educação, Marcos Varela, de integrantes do Departamento de Alimentação Escolar, e do presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Guarulhos (CAE), Marcelo Colonato.