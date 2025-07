Concerto da Orquestra GRU Sinfônica abre Congresso Brasileiro de Alfabetização

A GRU Sinfônica, orquestra profissional da cidade de Guarulhos ligada ao programa Música nas Escolas, foi destaque em evento de abertura do VII Congresso Brasileiro de Alfabetização (Conbalf) na manhã desta segunda-feira (21), no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, região central da Capital.

Sob regência do maestro Marcelo Mendonça, os participantes do congresso tiveram a oportunidade de desfrutar de um pocket concert com as obras Prelúdio da “Bachianas Brasileiras nº?4” de Heitor Villa?Lobos, uma fusão do barroco de Bach com cores brasileiras, revelando a riqueza tímbrica das cordas, “Eine kleine Nachtmusik”, de Wolfgang Amadeus Mozart, uma serenata vienense do século?XVIII, e “Anunciação”, de Alceu Valença, um clássico do cancioneiro nordestino, além da execução do Hino Nacional.

Nesse encontro com os congressistas a GRU Sinfônica compartilhou ainda experiências sobre as práticas de musicalização para educandos do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos da rede municipal.

“Ao ofertar aos educandos a possibilidade de contato com novas linguagens, o Música nas Escolas atua como um agente de transformação social da população, promovendo o acesso à Cultura”, apontou Fabiola Moreira, chefe da divisão técnica de Formação da Secretaria de Educação.

Realizado pela Associação Brasileira de Alfabetização, o Conbalf segue até quarta-feira (23) com encontros que acontecem também nos campi da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em sua 7ª edição, o congresso aborda as interfaces entre políticas públicas, pesquisas e a sala de aula, que no contexto de implementação de novas políticas de leitura e de escrita por meio de ações dos governos federal, estadual e municipal objetivam impulsionar a qualidade do ensino público. Para saber mais sobre o congresso e sua programação, acesse https://www.7conbalf.com.br/.

Sobre a GRU Sinfônica

Instituída pela Lei Municipal nº 7.751/19, a Orquestra GRU Sinfônica é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, realizada por meio da parceria entre as secretarias de Educação e Cultura. Atualmente, o programa atende 6.845 educandos, distribuídos em 102 turmas, dos segundos aos quintos anos e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, com encontros semanais com uma hora de duração.