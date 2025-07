GCM faz operação contra o uso de linha de pipa com cerol no fim de semana pela cidade

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos fizeram uma operação contra o uso de linha de pipa cortante com cerol ou chilena no fim de semana. As ações ocorreram no sábado (19) e no domingo (20), em bairros distintos como o Parque Continental, Jardim Adriana, Cocaia, Vila Galvão, Jardim São João, Cumbica, dentre outros.

Como resultado, apreensões de baldes com mistura de vidro e cola, além de carretilhas de linhas cortantes com cerol e chilena. A GCM informa que ampliou as ações de combate ao uso de linhas cortantes, alertando que Guarulhos tem a Lei n° 7768/2019, que proíbe a comercialização, fabricação e utilização de cerol e linha chilena em pipas.