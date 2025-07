Bosque Maia recebe Oficina de Danças Circulares neste domingo

Neste domingo (27), das 10h ao meio-dia, a Tenda Verde do Bosque Maia recebe a edição de julho da oficina de danças circulares, que integra o programa Movimenta Saúde promovido pela Prefeitura de Guarulhos. A atividade gratuita é aberta ao público e une movimento, bem-estar e celebração cultural em uma experiência coletiva ao ar livre.

Neste mês, além de dar continuidade às coreografias inspiradas nas festividades de diversos povos, o encontro celebrará os 49 anos do movimento das danças circulares criado pelo coreógrafo alemão Bernhard Wosien em Findhorn, na Escócia. Desde então, a prática se espalhou pelo mundo, promovendo integração, conexão e paz por meio da dança.

Como parte da celebração internacional do movimento, a oficina apresentará as três coreografias âncoras dançadas globalmente no início do mês, no chamado Dia Mundial das Danças Circulares, instituído para o primeiro domingo de julho. A proposta é unir os círculos ao redor do planeta em uma dança com o propósito de promover a paz, a alegria e a evolução. Em São Paulo, rodas comemorativas ocorreram nos parques Ibirapuera e Piqueri, no último dia 6, com a presença de dançantes de Guarulhos.

Para participar da roda deste domingo não é preciso saber dançar, bastando comparecer ao Bosque Maia na data e horário marcados, com roupas leves e confortáveis. Antes de iniciar a atividade, os focalizadores ensinam o passo a passo das coreografias, criando um ambiente acolhedor e acessível para todos.

Além disso, como parte das ações do Julho Amarelo, campanha de prevenção às hepatites virais, o evento contará com o sorteio de uma mandala de fios amarela criada especialmente para a ocasião pela artista guarulhense Renate Sewing, que produz uma peça única a cada edição da oficina.

Em alusão à campanha, os participantes podem vestir alguma peça ou acessório na cor amarela e devem usar calçados confortáveis. Também é recomendável levar uma garrafa de água para manter a hidratação durante a atividade.

Serviço:

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.