Prefeitura promove formação sobre combate ao capacitismo e ao bullying em escola na Vila Augusta

Uma turma de 35 professores da EPG Professora Evanira Vieira Romão, localizada na Vila Augusta, participou de uma formação sobre combate ao capacitismo e ao bullying ministrada pela equipe da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, na quarta-feira (23). A ação da pasta visa a orientar e a sensibilizar os participantes sobre práticas que devem ser adotadas no dia a dia para a inclusão e o acolhimento da pessoa com deficiência.

“Combater o capacitismo e o bullying nas escolas é essencial para garantir um ambiente acolhedor e respeitoso. Capacitar educadores para essa missão é a verdadeira inclusão”, destacou a subsecretária Mayara Maia.

O encontro abordou assuntos como os termos capacitistas que não devem ser usados, as formas de tratamento, orientações sobre acessibilidade, além de informar sobre os serviços disponibilizados pela subsecretaria como a confecção da Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da Carteira Fácil Acessível, a Central de Libras (para surdos), projetos de empregabilidade, orientações para acessibilidade, socialização e o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) da pessoa com deficiência visual.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.