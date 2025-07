GCM captura foragido da Justiça com o auxílio da Central de Segurança Integrada

A tecnologia a favor da tranquilidade do cidadão. Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram um foragido da Justiça na noite de quinta-feira (24), após o indivíduo ser identificado por intermédio da Central de Segurança Integrada (CSI).

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Guarulhos detectou um veículo Chevrolet prata em deslocamento na cidade, cujo proprietário possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento por não pagamento de pensão alimentícia. A partir desse instante, a Central 153 e a CSI orientaram as equipes da GCM em tempo real sobre o deslocamento do veículo. Os agentes do Canil que se encontravam na região conseguiram interceptar o carro no cruzamento da avenida Tiradentes com a avenida Paulo Faccini, na região central da cidade.

A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde o delegado de plantão lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido.