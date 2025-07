Núcleo do Idoso na Cidade Satélite recebe inscrições da população 60+ para atividades físicas

Recém-inaugurado pela Prefeitura de Guarulhos, o Núcleo do Idoso na Cidade Satélite tem vagas para aulas de yoga, alongamento, pilates, ritmos e ginástica do Movimento 60+ Ativação. As atividades são voltadas para as pessoas com idade a partir de 60 anos e são ministradas por professores de educação física. Interessados devem se inscrever no próprio local (rua dos Jesuítas, 483, Cidade Satélite). As vagas são limitadas.

“A participação nas atividades pelo Núcleo do Idoso é essencial para a saúde, a qualidade de vida e a socialização dos idosos com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”, disse a subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves.

A ginástica do Movimento 60+ Ativação acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h; yoga, às quartas e sextas-feiras, às 9h30. Aulas de alongamento acontecem às 10h30 às quartas e sextas-feiras; pilates, às quintas e sextas-feiras, às 13h30, e ritmos às quintas e sextas-feiras, às 14h30.

Coordenado pela Subsecretaria do Idoso, integrante da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o equipamento faz parte do projeto 60+, que atualmente conta com cerca de 2.500 participantes inscritos em seus polos.