Artistas circenses de Guarulhos podem se inscrever no Troféu Picadeiro até 14 de setembro





Artistas e técnicos atuantes nos bastidores de espetáculos circenses de Guarulhos têm até o dia 14 de setembro para se inscrever no Troféu Picadeiro, premiação realizada pelo Governo do Estado de São Paulo para celebrar as raízes do circo no estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link www.editaisapaa.org.br

Estão abertas dez categorias: Espetáculo Circense Adulto, Espetáculo Circense Infantil, Acrobacias Aéreas, Acrobacias de Solo, Magia, Palhaçaria (dupla), Palhaçaria (trupe), Malabares, Mestre de Cerimônia / Locutores e Circo Tradicional Itinerante. Os finalistas de cada uma delas serão divulgados em 1º de dezembro e a cerimônia de premiação será realizada no dia 8 de dezembro, no Mundo do Circo SP.

O edital completo deve se conferido no portal https://amigosdaarte.org.br/trofeupicadeiro/2025/.