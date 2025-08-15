Espetáculo marca encerramento do projeto Orquestra de Sucata para alunos das escolas da Prefeitura de Guarulhos





Para conscientizar crianças e jovens sobre a importância da reciclagem e da sustentabilidade por meio da música, na última quarta-feira (13) foi realizado no CEU Presidente Dutra um dos espetáculos de encerramento do projeto Orquestra de Sucata. A iniciativa cultural e socioambiental contou a participação dos alunos da EPGs Zélia Gattai e Jorge Amado, que desfrutaram de um ambiente lúdico e interativo.

Até 25 de agosto, o projeto promoverá diversas apresentações gratuitas nos CEUs de Guarulhos, reunindo cerca de sete mil estudantes da rede municipal de ensino daccidade, com intérprete de Libras e material em Braile. Ao longo dos últimos três meses, 350 alunos participaram de oficinas musicais, que uniram arte e a sustentabilidade, abordando temas como a preservação ambiental e o consumo consciente.

Ao som de guitarra de lata, do violino de panela velha, do piano formado por garrafas de vidro com água, contrabaixo de carrinho de mão, do pandeiro e de outros instrumentos de percussão, todos confeccionados a partir de sucata e materiais reciclados e alternativos, os integrantes do projeto mostraram que é possível transformar o planeta, fazendo a diferença com pequenas atitudes.

Durante as oficinas e apresentações, os alunos das unidades escolares integradas ao CEUs aprenderam, de forma interativa, a musicalização na rotina escolar e a importância do descarte correto dos resíduos.

A iniciativa contribui para o desenvolvimento infantil, fortalecendo habilidades cognitivas, como fala, coordenação motora e memória, além de estimular a criatividade e a socialização.

“Cada espetáculo é um momento de muita alegria para todos. É um prazer estar em Guarulhos impactando a vida de centenas de crianças para que elas sejam agentes de mudança na construção de um mundo mais sustentável”, destacou Rosa Casais, coordenadora artística e apresentadora do projeto.

O projeto Orquestra de Sucata, por meio da Lei de Incentivo à Cultura/ Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), conta com o patrocínio da Axalta Tintas e apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação.