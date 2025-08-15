Guarulhos combate o tráfico e apreende mais de 550 porções de drogas





Guarulhos combate com firmeza o tráfico de drogas. A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu mais de 550 porções de entorpecentes em duas ações distintas. No Jardim Testai, agentes da Coordenadoria Operacional apreenderam uma sacola com 300 gramas de drogas, sendo 83 embalagens de maconha e 42 de cocaína. No Jardim São Manoel, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam um adolescente com 1,5 kg de entorpecentes distribuídos em 304 porções de maconha e 129 de cocaína, além de R$ 90,00 em dinheiro.