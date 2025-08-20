Encontro sobre Abelhas Nativas de Guarulhos destaca importância da conservação





O 2º Encontro sobre Abelhas Nativas de Guarulhos reuniu no último sábado (16) biólogos, meliponicultores, educadores ambientais e interessados no tema. O evento aconteceu no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia e contou com palestras, oficinas e exposição de produtos à base de mel.

Ao longo do dia, especialistas abordaram a relevância das abelhas nativas para o equilíbrio do ecossistema. “Nosso objetivo é difundir informações, agregar parceiros e trabalhar pela conservação desses insetos tão importantes. Sem as abelhas, não teríamos a maioria das plantas, já que elas são responsáveis pela polinização”, afirmou Fabio Moreira da Costa, biólogo e educador ambiental da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade.

O advogado Omar Leandro Youssef Mansour destacou o potencial de manejo doméstico: “Com uma caixinha no seu jardim você pode ajudar na procriação das abelhas, e elas retribuirão com a polinização das plantas e com a produção de mel”.

Entre os temas apresentados nas palestras estiveram o ciclo de vida e a organização das colônias, a diversidade das espécies, o panorama da meliponicultura no Brasil e práticas de manejo das abelhas nativas. Também foram realizadas oficinas sobre o uso de iscas para captura de enxames e sobre a criação de jardins para polinizadores em pequenos espaços.

O grupo de protetores das abelhas nativas de Guarulhos realiza encontros abertos ao público todo segundo sábado do mês, às 9h, no CEA do Bosque Maia. A participação é gratuita.