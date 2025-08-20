Guarulhos registra o menor índice de roubos da história com GCM atuante e investimento em segurança





Guarulhos bateu recorde no combate à criminalidade por meio de ações da Prefeitura e da GCM (Guarda Civil Municipal). A cidade registrou o menor índice mensal de roubos da série histórica, segundo os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referentes ao mês de junho.

O levantamento, iniciado em 2001, também aponta para uma expressiva queda de 21% na taxa de roubos no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.

O município, que já frequentou o triste pódio de cidades com mais assaltos no estado, emendou pela primeira vez dois meses consecutivos com menos de 350 ocorrências mensais. Em maio, o número de roubos a comércios e residências no município já havia despencado 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O roubo de carga registrou o índice mais baixo em um ano, e os casos de roubo de veículos despencaram 28% em relação a junho de 2024.

A atual gestão da Prefeitura, que recebeu o município na casa dos 500 assaltos mensais, vem intensificando a presença da Guarda Civil Municipal nas ruas, com patrulhamento preventivo e reforçado com a entrega de 54 novas viaturas desde o início do ano, operações integradas e tolerância zero contra o crime.

Em 2025, na comparação com o ano anterior, a segurança pública de Guarulhos efetuou 241,33% mais prisões. Também houve o aumento de 133,72% na apreensão de entorpecentes e 1.100% nas apreensões de armas de fogo verdadeiras ou falsas.

A Prefeitura de Guarulhos segue atuando com firmeza no combate à criminalidade para tornar o município ainda mais seguro para toda a população.