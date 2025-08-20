Prefeitura leva castração gratuita de cães e gatos à Vila Any e ao Jardim Líbano





Na próxima segunda-feira (25) o Castra Pet, veículo da Prefeitura de Guarulhos que leva cirurgias de castração gratuita a cães e gatos com até 20 kg aos diversos bairros da cidade, estará estacionado na Associação Amor e Bondade, na rua Doze, n. 44, região entre a Vila Any e o Jardim Líbano. Neste dia, das 9h às 14h, moradores das regiões que desejem castrar seus pets devem comparecer ao local portando RG e CPF. Para concluir a marcação é necessário também apresentar comprovante de residência na região atendida e ser maior de 18 anos de idade.

As cirurgias serão realizadas no mesmo endereço entre terça e sexta-feira, dias 26 a 29. Mais informações serão dadas aos tutores que marcarem a cirurgia. O CastraPet, iniciativa do Departamento de Proteção Animal (Dpan), é um veículo equipado com recepção, centro cirúrgico e área de recuperação, que roda pela cidade ficando por dias ou semanas estacionado nos locais com alta demanda por esterilização de animais de estimação.

Totalmente gratuito, o serviço facilita a vida de quem não pode se locomover com o animal ou ainda arcar com os custos de um procedimento particular. No equipamento são realizadas cerca de 300 cirurgias por semana.

Adote

O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.