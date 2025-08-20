Varal Solidário beneficia mais de 1.000 famílias em Guarulhos e é ampliado para o ano todo





O Varal Solidário de Inverno encerrou sua temporada em Guarulhos com um resultado expressivo: mais de 1.000 famílias foram atendidas ao longo das ações realizadas em diferentes pontos da cidade.

Diante do grande sucesso e da adesão da população, o projeto passa agora a fazer parte da grade principal de atividades da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, garantindo que roupas, calçados e acessórios continuem sendo disponibilizados para quem mais precisa também ao longo do ano.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, ressaltou a importância da iniciativa: “O Varal Solidário é muito mais do que doar roupas. Ele é acolhimento, cuidado e a oportunidade de estender a mão a quem enfrenta momentos de dificuldade. O sucesso dessa temporada mostra que a solidariedade transforma vidas e deve ser permanente em nossa cidade”.

O Fundo Social reforça que continuará promovendo iniciativas de impacto social, fazendo da solidariedade uma marca constante em Guarulhos.