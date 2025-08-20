Guarulhos recebe Pop Rua Jud com serviços para pessoas em situação de rua





Começou nesta quarta-feira (20), no Complexo Adamastor, o Pop Rua Jud, evento que traz serviços e acolhimento à população em situação de rua em Guarulhos. A iniciativa reúne o Judiciário e diversas secretarias municipais, oferecendo atendimentos de saúde, assistência social, educação, cidadania e empregabilidade pelos próximos três dias.

Durante a abertura, o desembargador federal Ali Mazloum, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, destacou a importância do evento: “Para mim significa, sobretudo, esperança. O Pop Rua Jud traz a mensagem de que ninguém está sozinho, estamos juntos. Todos merecem ser vistos, ouvidos e acolhidos, e é isso que fazemos aqui hoje”.

Já o secretário de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, Henrique Menezes, reforçou o papel das ações sociais no município: “O Judiciário fez um trabalho brilhante na formatação desse evento. Para mim, além de um trabalho, a assistência social é uma missão de vida. É estar na rua, atender e cuidar de quem mais precisa. E é isso que vamos fazer nesses próximos três dias: cuidar das vulnerabilidades e acolher quem mais precisa”.

A ação conta ainda com a participação das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Direitos Humanos, Educação e Saúde, além da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, ampliando o alcance dos serviços e garantindo uma rede de apoio completa à população vulnerável da cidade.