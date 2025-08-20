Prefeitura entrega títulos de propriedade a 255 famílias de cinco bairros no sábado 





Neste sábado (23), o Adamastor será palco da cerimônia de entrega de títulos de propriedade a 255 famílias de cinco diferentes localidades: Condomínio de Interesse Social Flórida (168 famílias), Jardim Miranda (50 famílias), Jardim Olga (38 famílias), Jardim Lenize (12 famílias) e Gopoúva (uma família).

A ação da Prefeitura de Guarulhos faz parte do programa A Casa é Minha, coordenado pela Secretaria de Habitação, que promove a regularização fundiária, possibilitando a moradia digna e a segurança jurídica das famílias sobre suas residências, evitando conflitos e desvio de propriedade, além de possibilitar o acesso a serviços públicos e o desenvolvimento econômico e social do bairro.

“Cada título entregue representa mais do que um documento: é o reconhecimento da luta de famílias que esperaram por décadas para conquistar o direito de viver com dignidade e segurança jurídica em seus lares. Essa é uma conquista histórica que reafirma o compromisso da Prefeitura de Guarulhos em transformar vidas por meio da regularização fundiária e garantir que cada cidadão tenha a tranquilidade de chamar sua casa de lar”, afirmou o secretário de Habitação, Pastor Anistaldo.

Reivindicação de décadas

Algumas das famílias que serão contempladas aguardam a regularização há décadas, como é o caso de famílias do Jardim Miranda, cujo processo de regularização do bairro tramita desde 1980 e vai ser efetivado agora para 50 famílias. Já o do Jardim Olga foi iniciado há 40 anos e somente este ano foi concluído o efetivo registro do loteamento.

Por sua vez, no Jardim Lenize, parte do loteamento foi regularizado no ano passado, porém 12 títulos eram remanescentes de legitimação fundiária complementar. As famílias reassentadas no Conjunto Habitacional de Interesse Social Flórida, oriundas da rua Hungria e da Passagem Bingo, esperaram 23 anos para a conclusão da regularização das unidades, que foram entregues em 2001.

Por fim, 12 títulos remanescentes do loteamento do Gopoúva foram entregues em 2024, porém restava apenas uma matrícula pendente que agora teve a inclusão da coproprietária no título do imóvel.