Prefeitura promove formação em educação inclusiva pelo programa Escola sem Barreiras 





Professores e gestores da EPG Mário Lago, no Parque Primavera, participaram nesta segunda-feira (18) de uma formação em educação inclusiva do programa Escola sem Barreiras, promovido pelo Serviço Social da Indústria (SESI-SP) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O encontro teve como objetivo fortalecer o aprendizado coletivo e promover trocas enriquecedoras entre os profissionais e suas práticas pedagógicas inclusivas.

O programa contempla temas essenciais para a inclusão escolar, com ênfase no planejamento inclusivo e nas abordagens universalistas, de modo que todos os estudantes possam aprender e participar ativamente. Também aborda a flexibilização do currículo como estratégia pedagógica para ampliar as oportunidades de aprendizagem e superar barreiras atitudinais e preconceitos no ambiente escolar.

Nos próximos meses, a formação será estendida a educadores e gestores da EPG Edson Nunes Malecka, no Jardim Ponte Alta. O percurso formativo ocorrerá em formato híbrido, combinando encontros presenciais e remotos, com certificação para os participantes. Ao final, será lançado um e-book reunindo as boas práticas do programa.

Na abertura do ciclo, a formadora do SESI, Lívia Rosa, conduziu um momento de reflexão sobre a profissão docente. Os participantes compartilharam experiências significativas vividas em sala de aula, como estratégias de organização, ampliação do repertório de vocabulário e engajamento da turma. “É importante pensarmos no que realmente faz a diferença em sala: o vínculo entre aluno e professor, a empatia e o olhar atento que transformam o processo de aprendizagem”, destacou Lívia.

Dentro da proposta do programa, o ciclo de aprendizagem coletivo se organiza em quatro etapas: estudo de casos reais apresentados pelos professores, planejamento inclusivo, aplicação em sala e análise dos resultados. “Serão momentos muito ricos de debate, partindo sempre da realidade dos educadores”, explicou a formadora.

Outro destaque da formação é a Galeria da Inclusão, que apresenta abordagens universalistas e valoriza os diferentes perfis de aprendizagem, alinhada ao conceito de Desenho Universal para Aprendizagem (DUA). A iniciativa reconhece a diversidade dos estudantes e reforça que todos podem alcançar seu potencial, ainda que por caminhos distintos.

As formações com os gestores escolares terão como foco a importância da parceria entre escola e família, considerada essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes e para a consolidação de práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas.

Já na formação destinada aos gestores municipais, serão discutidos os dados referentes à inclusão do município no Observatório de Inclusão. Trata-se, portanto, de um percurso formativo que contempla professores, gestores escolares e gestores municipais, todos engajados na construção de uma cultura escolar inclusiva.