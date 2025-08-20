Prefeitura distribui 2.500 mudas de árvores nativas para jovens da cidade

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (Seveclis), realizou durante a Feira do Estudante 2025 – “Protagonistas no Amanhã”, a distribuição de 2.500 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica local. O evento aconteceu nos dias 14 e 15, no Centro Municipal de Educação Adamastor, e foi promovido pela Subsecretaria da Juventude.

As espécies escolhidas na ocasião foram ipês-branco, amarelo e roxo,

urucum, pitanga, araçá-vermelho e uvaia. Todas as mudas são produzidas no Horto Florestal de Guarulhos, a partir de sementes coletadas na cidade. Todas as mudas vão acompanhadas de um Qr code, que direciona para a página da com todas as informações sobre a espécie e cultivo adequado.

O projeto de distribuição de mudas da Seveclis tem como objetivo a participação da sociedade no plantio de mudas de árvores, que é uma prática essencial para a sustentabilidade.

Meio ambiente e sustentabilidade é um tema cada vez mais presente entre os jovens, que acompanham de perto os efeitos das mudanças climáticas e que afetam negativamente a vida de toda a população.

O plantio de árvores é uma ação fundamental para o combate a estas mudanças, uma vez que colabora com a melhoria da qualidade do ar, diminui a temperatura ambiente e a poluição sonora, além de reduzir as enchentes e alagamentos.

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade já realizou a distribuição de 11.450 mudas na atual gestão, desde janeiro deste ano. Quem quiser contribuir com o projeto, pode retirar mudas de árvores no Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali, localizado na avenida Papa João XXIII, 219 – Cidade Maia.