Prefeitura promove desassoreamento do córrego Beira-Rio no Jardim das Nações

Aproveitando o período de estiagem, quando há redução das chuvas, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), está realizando o desassoreamento de córregos e valas de drenagem no município. Desde segunda-feira (18), o serviço está em execução no córrego Beira-Rio, localizado no Jardim das Nações.

A ação, supervisionada pela Regional Cumbica da SAR, conta com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica, que faz a remoção de resíduos e detritos do leito do córrego, melhorando a fluidez das águas.

Com o desassoreamento, a administração municipal prepara córregos e valas para o período mais chuvoso, com o objetivo principal de prevenir alagamentos.

Por meio do trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso de manter e aprimorar a infraestrutura urbana, priorizando ações que trazem benefícios diretos à população.