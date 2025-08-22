Reabertura do Simba Safari e novidades no Zoo São Paulo atraem mais de 270 mil visitantes nas férias de julho





Em 2025, o complexo que abriga o Simba Safari, o Zoo São Paulo e o Jardim Botânico registrou um aumento de 73% na visitação durante as férias de inverno comparado ao mesmo período do ano anterior. Mais de 270 mil pessoas passaram pelos parques, o que representa o maior público dos últimos três anos.

O aumento foi impulsionado pela reabertura do Simba Safari, atração que faz parte da memória afetiva de muitos paulistanos, e por novidades no Zoo, como a chegada de moradores – a exemplo do bebê girafa Melman e de um casal de tigres – passeio de barco, brinquedos infantis, entre outras. O Jardim Botânico também recebeu mais um motivo para visita: a exposição de longa duração sobre povos originários, com um dos maiores acervos do país.

Para melhorar a experiência dos visitantes, houve investimento no ambiente digital que tornou o site mais moderno e interativo, permitiu o agendamento on-line de ingressos, além da oferta de combos com desconto. O fomento à compra antecipada buscou reduzir filas na bilheteria e dar celeridade ao atendimento.

A oferta de alimentação, locação de carrinhos e acessibilidade entre os parques também foi ampliada, e o transporte interno – gratuito para quem compra o combo – permitiu aos visitantes explorar os três parques em um só dia.

Simba Safari reaberto após 20 anos

Uma das grandes novidades do período foi a aguardada reabertura do Simba Safari, que voltou a funcionar após duas décadas. O espaço, com aproximadamente 150 mil metros quadrados, abriga cerca de 300 animais de 40 espécies, entre eles leões, hipopótamos, zebras e onça. A atração oferece ao público a oportunidade de percorrer trilhas em um veículo próprio do parque e visualizar diversos animais soltos e sem barreiras. O passeio é acompanhado por educadores ambientais que contam curiosidades sobre as espécies ao longo do trajeto.

Zoológico ganhou novos moradores e reforçou atrações educativas

Entre os destaques das novas atrações do Zoo está a chegada do casal de tigres-de-bengala, Best e Fred, vindos de um zoológico do interior de São Paulo. A dupla ganhou uma nova casa de 600 metros quadrados, com lagoas artificiais, grutas, queda-d’água e áreas de descanso.

O público pôde conhecer ainda dois filhotes de lobo-guará, Raio e Cristal – espécie símbolo do Cerrado que é considerada vulnerável à extinção – e o bebê girafa Melman. Outros espaços como o Acqua Zoo – passeio de barco pelo lago São Francisco, Mundo Dino e do Minerador foram muito procurados pelos visitantes.

Jardim Botânico une natureza e história

No Jardim Botânico, o destaque ficou por conta da exposição noturna O Estranho Mundo De Jack, inspirada na obra do diretor Tim Burton que esteve em cartaz até o dia 20 de julho e atraiu adultos e crianças.

Durante o dia, a exposição dedicada às culturas indígenas do Brasil e da região amazônica, com mais de 800 peças originais, apresenta artefatos para rituais, utensílios e objetos simbólicos que revelam aspectos do cotidiano dos povos originários. A mostra segue no local.

Além das atividades culturais, o jardim conta também com uma ampla área verde, centenas de plantas – parte delas rara, as famosas estufas que são cenário de diversos ensaios fotográficos e lagos que permitem relaxar em suas margens e ver o tempo passar um pouco mais devagar em meio à calmaria do espaço.

Ingressos e combos

É possível adquirir ingressos individuais ou optar por combos promocionais que incluem mais de uma atração. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Zoo São Paulo, pela central de vendas ou diretamente nas bilheterias. A recomendação é que o público chegue com antecedência, especialmente aos fins de semana.

Serviço:

Funcionamento Zoo e Jd. Botânico: de segunda a sexta-feira das 09h às 16h (visitação até 17h) e sábados, domingos e feriados das 09h às 17h (visitação até 18h).

Simba Safari: de segunda a sexta-feira das 09h às 17h (visitação até 18h) e sábados, domingos e feriados das 08h às 17h (visitação até 18h).

Entrada pelo Zoo: de segunda a sexta-feira das 09h às 16h (visitação até 17h) e sábados, domingos e feriados das 09h às 17h (visitação até 18h).

Site: ingressos.zoologico.com

Endereços: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241, Água Funda

Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda

Ingressos:

***Promoção “Pai não paga”, em agosto, pais têm entrada gratuita quando acompanhados de um pagante; benefício é concedido mediante apresentação de documento que comprove a paternidade. Veja regras no site

Jardim Botânico avulso: antecipada R$ 29,90 bilheteria R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Zoo SP avulso: antecipada R$ 99,90 Bilheteria R$ 89,90 e R$ 49,90 (meia-entrada

Simba Safari antecipada: R$ 99,90 bilheteria R$ 119,90 e R$ 59,90 (meia-entrada)

Combo – Zoo + Jd. Botânico +Mundo Dino + Acqua Zoo antecipada: R$ 99,90 Bilheteria: R$ 129,90

Combo Zoo + Botânico + Mundo Dino antecipada: R$ 109,90 Bilheteria: R$ 119,90

Passaporte Simba Safari + Zoo + Jd. Botânico + Acqua Zoo + Mundo Dino* antecipado: R$ 169,90 Bilheteria R$ 179,90

Combo: Zoo + Jd. Botânico + Mundo Dino + Simba Safari antecipada: R$ 149,90 Bilheteria R$ 159,90

Ingresso anual Zoo SP: R$ 169,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

Opcionais:

Passeio Aqua Zoo

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino R$ 59,90

Mineração:

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Noite Animal:

Valor: de R$ 69,90 por pessoa