Ambiente marinho é tema de projeto e exposição na EPG Evanira Vieira Romão





Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da EPG Evanira Vieira Romão, na Vila Augusta, prepararam uma exposição de maquetes sobre o projeto Fundo do Mar, que contou com grande envolvimento das famílias. A exposição é resultado das aprendizagens em ciências da natureza, em que as crianças estudaram os animais marinhos, seus habitats, reprodução e as consequências da poluição.

As professoras Alessandra Lucineia Silva, Camila Vilasboas e Priscila Vilasboas, responsáveis pelo projeto, despertaram a curiosidade dos alunos ao promoverem pesquisas sobre as diferentes espécies de animais, sua importância para o equilíbrio ambiental e os impactos da ação humana nos oceanos.

“Por meio do livro de ciências da natureza, nossas turmas trabalharam sobre a questão dos animais e aprendemos que eles vivem em ecossistemas diferentes. Assim chegamos ao ambiente marinho. Depois de aprofundarmos o assunto, sobre suas especificidades, a forma de reprodução e os locais onde vivem, abordamos as causas da poluição e as consequências que isso traz para a nossa vida e para a vida marinha. A proposta da construção da maquete do ambiente marinho foi levada para a sala e repassada às famílias, que abraçaram a ideia”, explicou Alessandra Silva.

As famílias participaram ativamente do projeto, tanto na construção das maquetes em casa quanto na apreciação do trabalho na escola. “Nós fomos procurando coisas em casa para compor o cenário da maquete, itens que o João trouxe da praia, como conchinhas, pedras. Também pegamos areia de uma construção e colamos papel fotográfico de revista”, contou Rebeca Tosi, mãe do aluno João Queiroz.

Além das crianças aprenderem sobre o ambiente marinho de forma lúdica, o projeto fortaleceu os laços familiares, oferecendo tempo de qualidade juntos. Todos os membros da família do aluno Lucca Liggieri colaboraram.

“Durante o processo foi muito divertido, um trabalho em equipe, com a participação de todos: pai, mãe e os irmãos mais novos. A maquete ficou interativa e o Lucca precisou esperar secar e continuar no dia seguinte, desenvolvendo assim a paciência, já que algumas etapas exigem espera até terminar. É muito importante projetos assim, que reúnem as famílias e incentivam o aprendizado”, destacou Danielle Liggieri, mãe do Lucca, sobre a colaboração conjunta.

O pai do aluno Davi Lorenzo também estava orgulhoso do filho. “É sempre bom acompanhar o trabalho escolar junto com nossos filhos em casa. Você vê que a criança fica mais feliz com os pais por perto, fazendo junto. Eu, ele e a minha esposa ficamos até de madrugada fazendo, pensando na produção e escolha dos materiais, como papelão, arame, folha de sulfite com impressões. O Davi ficou muito contente, foi bem satisfatório”, contou Wesley Oliveira.

A proposta pedagógica retratou de forma lúdica e criativa cenários do ambiente marinho, evidenciando a riqueza da vida no mar, o trabalho em grupo e a expressão artística das crianças. Além disso, possibilitou reflexões sobre preservação ambiental e respeito à natureza, aproximando os estudantes de uma aprendizagem significativa.