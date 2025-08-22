Prefeitura apoia maratona de inovação em escola estadual no Parque Jurema





A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) participou na terça-feira (19) da etapa de avaliação do hackaton promovido pela Escola Estadual Parque Jurema III. A maratona científica teve como tema principal o empreendedorismo, dividido em três vertentes para escolha dos estudantes: meio-ambiente e sustentabilidade, comunidade e impacto social, saúde e bem-estar.

Na quinta-feira e sexta-feira da semana passada (dias 14 e 15) os jovens desenvolveram seus projetos, que foram avaliados pelos organizadores e definidos os 12 finalistas. Eles apresentaram suas ideias à banca avaliadora, da qual fez parte o chefe de divisão técnica Chrystopher Montenegro, do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidades Inteligente.

De acordo com Montenegro, atividades como o hackaton são muito positivas. “O espectro amplo das temáticas relacionadas ao empreendedorismo permitiu aos jovens tratar de temas bastante diversificados, de forma que os finalistas abordaram assuntos como cuidados com a saúde, zeladoria e limpeza urbanas, preservação ambiental, relações humanas e ferramentas de negócios. Com isso, observamos a multiplicidade de boas ideias que surgem quando se dá espaço à criatividade dos estudantes”.

A professora Shirley Couto, que idealizou e coordenou a atividade, também falou sobre as etapas do processo. “Nós oferecemos os desafios aos alunos. Dos 30 projetos inicialmente inscritos, 28 foram entregues a tempo, filtrados segundo os critérios de relação com o tema proposto, caráter inovador ou diferencial da proposta e capacidade do grupo de apresentar a ideia em até 3 minutos. A partir daí obtivemos a lista dos 12 finalistas, que ao nosso olhar são todos vencedores”.

O envolvimento da SCTI com as redes pública e particular de ensino é uma marca já consolidada nas políticas públicas de fomento à ciência e tecnologia em Guarulhos. Há um longo histórico de projetos estudantis e profissionais, solidificados pelos tradicionais eventos promovidos pela Prefeitura, como a Semana do Conhecimento, o Hackaton e o concurso de startups do Experimenta!.