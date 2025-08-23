Núcleo do Idoso completa um mês com atividades físicas de promoção da saúde e de inclusão





O primeiro Núcleo do Idoso de Guarulhos completou seu primeiro mês de funcionamento esta semana, oferecendo diversas atividades para a população a partir de 60 anos de idade com aulas de dança (ritmos), yoga, alongamento, pilates e ginástica 60+ projeto Ativação ministradas por professores de educação física, atrações culturais e rodas de conversa terapêuticas.

Nesta quarta-feira (20), uma turma de 20 idosos participou da sessão de cinema na unidade, que exibiu a comédia brasileira “Minha mãe é uma peça”, estrelada pelo ator Paulo Gustavo, seguida de uma roda de conversa e café coletivos para socialização.

O equipamento da Prefeitura de Guarulhos visa ao acolhimento e ao bem-estar da terceira idade, bem como a promoção da saúde, do lazer e da inclusão digital do segmento. Interessados podem se inscrever para as atividades no local (rua dos Jesuítas, 483, Cidade Satélite). As vagas são limitadas.

“Hoje celebramos com alegria o primeiro mês do Núcleo do Idoso, um espaço de convivência, cuidado e valorização. Agradeço a todos os envolvidos e reafirmo nosso compromisso em garantir qualidade de vida aos nossos idosos”, ressaltou a subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves.

Atualmente 81 pessoas participam das atividades como é o caso de Verônica Maria da Silva Santos, de 62 anos, que faz aulas de ginástica e zumba no local. “Adoro dançar. Tive depressão agressiva e a psicóloga do posto disse que preciso movimentar o corpo. Aí vim aqui, onde tenho com quem conversar e o pensamento negativo some”, revelou a moradora do Parque São Miguel, que é casada, tem um casala de filhos e dez netos.

Aposentada como auxiliar de limpeza, Sandra Maria dos Santos, de 64 anos, é divorciada, mãe de três filhos e avó de três netos. Ela teve infarto há sete anos e por recomendação médica começou a praticar atividade física. “Aqui está ótimo para mim porque fica a 15 minutos da minha casa. Eu não tinha amizade com vizinhos, era reservada. Conheci pessoas na ginástica e hoje converso mais aqui do que com as que moram perto de mim”, disse a munícipe que frequenta as aulas de yoga e de ginástica.

Sandra passou por uma cirurgia cardíaca com a colocação de ponte de safena. “Não tenho educação respiratória e acho que tem a ver com a operação. Espero relaxar e melhorar a respiração com as aulas de yoga”, completou a moradora de Vila Nova Cumbica.

O Núcleo do Idoso é coordenado pela subsecretaria, que integra a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil. Pessoas interessadas em participar das aulas devem fazer a inscrição diretamente no Núcleo do Idoso (rua dos Jesuítas, 483, Cidade Industrial Satélite), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.